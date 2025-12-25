Your browser does not support HTML5 video.

Кемеровчанин Сергей Ванюшин более 20 лет прослужил в системе МЧС России. Он награждён медалями МЧС «За отличие в службе» I–III степеней. С 2017 года работает преподавателем спецдисциплины в Сибирском политехническом техникуме.

В 2024 году он добровольцем отправился на СВО. После ранения вернулся в Кемерово и возобновил педагогическую практику. Проходит обучение по программе «СВОи Герои. КуZбасс». Наставником ветерана стала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

В декабре Сергей Ванюшин вошёл в число 11 кузбассовцев, представивших регион на Всероссийском форуме «Вместе победим» в Москве, организованном фондом «Защитники Отечества».

Сегодня, как участник программы «СВОи Герои. КуZбасс», он делится опытом взаимодействия с наставником.