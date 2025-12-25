В Прокопьевске — обновление Кадрового центра. Как он поможет сделать процесс поиска работы более комфортным? Разбирались наши коллеги.

В новом центре есть 60 дополнительных электронных цифровых сервисов. Здесь реализуют 5 региональных полномочий, а работодатель может получить 16 мер господдержки и 6 субсидий. Модернизацию самого здания сделали по нацпроекту «Кадры».

Для удобства горожан все основные услуги Центра можно получить на первом этаже. Задача сотрудников – не только оказывать помощь соискателям, но и взаимодействовать с работодателями и партнерами.

Во время торжественного открытия сотрудники центра получили благодарственные письма. Специалисты уверены: локация станет точкой притяжения не только для горожан, но и для жителей всего Прокопьевского муниципального округа.

Автор: Дарья Шибаева