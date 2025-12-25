Жители Кузбасса продолжают готовиться к Новому году. Например, в Прокопьевске для детей провели национальный праздник-путешествие по сказочной вселенной. А ещё горожане поделились с нашей съёмочной идеями по оформлению красавицы-ёлки дома. Подробности смотрите далее.

Новый год на носу, а значит, пора решать один из самых важных эстетических вопросов зимы: как наряжать ёлку? Мишура и «дождик» из детства? Или трендовый минимализм: монохром, эко-материалы и стильные акценты? Прокопчане рассказали о своих традициях украшения зелёной красавицы.

Пока взрослые думают о праздничном декоре, дети вовсю отдаются предновогодней суете. В ДК «Ясная поляна» по традиции прошёл Национальный новый год. Здесь работают сразу три центра национальных культур — русский, немецкий и татарский.

Оказавшись по ту сторону зеркал на Национальной ёлке, ребята вместе с новогодними героями — Хлопушкой, Настенькой и Марфушей — ходили к повелителям четырёх стихий, чтобы расколдовать Деда Мороза. Разгадывали новогодние секреты, читали на немецком языке стихи про Святого Николауса, воспевали красоты зимы и путешествовали вместе с татарским ансамблем по новогодней Вселенной. Танцевали с лесным ди-джеем Лешим и наблюдали за магией Бабы Яги.

Соединение четырёх стихий вернуло добрый нрав Деду Морозу, а забавные игры оставили детям самые яркие воспоминания.

Автор: Екатерина Чеберяк