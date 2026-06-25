Кемеровчан закружило в победном танце. О празднике у скульптурной композиции «В шесть часов вечера после войны» смотрите в сюжете Марии Карюкиной.

«Ой, Вася — Василёк, Коля — Колокольчик»: знакомые всем мотивы и пляшущие женщины с синими платочками. Жители города присоединились к танцевальным коллективам на 28-м фестивале творчества ветеранов. Цель марафона — показать таланты и отработанные за год навыки артистов.

Важная традиция марафона: здесь нет зрителей. Танцуют все! И неважно, сколько вам лет и умеете ли вы вальсировать: участницы коллективов покажут вам движения. В программе — лучшие номера участников фестиваля, от Кемеровского вальса до задорной кадрили.