Выборы в Государственную Думу пройдут этой осенью, а уже сейчас стартовали различные образовательные мероприятия. В культурно-просветительском центре Михаил Михайловича Сперанского прошла программа «Парламент-2026». Подробнее в сюжете Марины Киселёвой.

«Закон и порядок», «Голос народа» и «Гарант права» — так назвали свои команды будущие парламентарии. 24 воспитанника лагеря дневного пребывания 41-й гимназии узнали об избирательном праве, которое будет у них с 18 лет. Познакомили их и с первыми вечевыми собраниями, где жители Древней Руси решали вопросы местного значения.

Начали с лекционной части, где рассказали ребятам об их правах и обязанностях, а также предстоящих выборах. А после — настольная игра. От цвета карточки зависел уровень сложности вопросов, а от быстроты ответов определяли команду, которая выиграет.

Сибирское пространство с картой домов Древней Руси, книга, которую писал реформатор при императоре Александре I, и экран с народами Сибири – таков первый этаж культурно-просветительского центра Сперанского. А вот на втором этаже расположилась электронная библиотека и читальный зал.

Прийти в участок, поставить галочку напротив фамилии кандидата и все: твой голос учтен. С такой процедурой ребят познакомили на культурно-просветительской программе «Парламент-2026», которая прошла в рамках мероприятий перед выборами в Государственную Думу в 2026 году.

Пусть самые маленькие еще не голосуют, но теперь они знают, что свой голос можно оставить на бланке в кабине для тайного голосования.

Автор: Марина Киселева