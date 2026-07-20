Ученики киселёвских школ благоустраивают город в рамках проекта «Лето с наставником». О том, как проходит работа — расскажут наши коллеги.

В школе №16 ученики ухаживают за огородом: копают грядки и поливают растения. Кабачки, картофель и ягоды ребята отдают ветеранам педагогического труда и труженикам тыла. Это ежегодная традиция в образовательных учреждениях города. Дарья Авзалова принимает участие в программе «Лето с наставником» уже не в первый раз.

Проект «Лето с наставником» появился в 2024 году. Идею разработали в Министерстве образования Кузбасса. Главная цель — заинтересовать ребят общественно-полезной работой и раскрыть таланты при помощи опытных коллег.

Уход за растениями и клумбами для школьников это не просто занятие на каникулы. Проект даёт ребятам возможность попробовать себя в чем-то новом.