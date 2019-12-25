На торжественном открытии присутствовали заместитель губернатора Глеб Орлов, и.о. начальника областного департамента образования и науки Софья Балакирева, глава города Белово Алексей Курносов.

В департаменте пояснили, что средняя общеобразовательная школа № 19 города Белова располагается в трех корпусах: для учащихся 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. В настоящее время в школе учится 1 995 детей (72 класса).

По областной программе «Моя новая школа» в 2019 году капитально отремонтировано здание для 8-11 классов (по адресу: ул. Гражданская, 16). Данный корпус построен в 1968 году.

На капитальный ремонт помещений из средств областного бюджета было выделено 116 млн 431 тыс. рублей, на оснащение и новое оборудование – 67 млн 928 тыс. рублей.

В областном департаменте строительства рассказали, что в ходе работ были отремонтированы специализированные кабинеты, спортивный и актовый залы, помещения для внеурочной и проектной деятельности, технические помещения. Строители заменили кровлю, канализацию, систему холодного и горячего водоснабжения, систему электроснабжения, произвели масштабные отделочные работы. На прилегающей территории убрали все аварийные деревья, уложили асфальтобетонное покрытие на тротуарах и проезжей части, установили новое ограждение.

В кабинетах установлены интерактивные доски и панели, рабочие места учителя. Для кабинета английского языка приобретено лингафонное оборудование, для кабинета информатики – стационарные компьютеры для практических занятий.

Кабинет биологии оснащен электронными микроскопами с цифровой видеокамерой, подключенной к ноутбуку учащегося. В кабинете физики размещена потолочная система электроснабжения, которая дает возможность, не вставая с места выполнять лабораторные работы, связанные с электрическими явлениями.

Потолок в классе химии оформлен в виде периодической таблицы Менделеева. А в холле здания на стене расположен логотип школы, который придумали старшеклассники.

В школе обновлены многофункциональная спортивная площадка, воркаут, беговые и лыжные дорожки. Оборудованы гимнастический и тренажерный залы, большой игровой спортивный зал. Также современным оборудованием оснащен медицинский блок, пищеблок, библиотека.

По областной программе также будет отремонтировано еще одно здание школы. Ввод намечен на февраль 2020 года.

ДЛЯ СПРАВКИ. Областная программа «Моя новая школа» запущена губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в рамках подготовки к празднованию 300-летия открытия Кузбасса. Ежегодно в течение трех лет в регионе будут ремонтироваться по 12 школ. На эти цели каждый год из областного бюджета будет выделяться около 2,5 млрд рублей. В этом году для ремонта определены школы в семи городах и пяти районах. Отметим, проект «перезагрузки» школы составляют педагоги, ученики и их родители. В декабре после капитального ремонта открылась Ягуновская школа в Кемеровском районе.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.