По итогам ежегодного Национального рейтинга прозрачности закупок Кузбасс занял I место в Сибирском федеральном округе по обеспечению прозрачности государственных закупок и стал единственным регионом с высокой степенью прозрачности закупок.

«Остальные сибирские регионы имеют среднюю, базовую и низкую степень. Аналитический проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» реализуется при поддержке Счетной палаты РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной службы России, профильных комитетов Государственной Думы РФ. Среди всех субъектов РФ Кузбасс занял 11 позицию», — рассказал в ходе пресс-конференции в администрации области начальник департамента контрактной системы Евгений Хлебунов.

Он отметил, что в 2019 году департамент контрактной системы объявил почти 11,5 тыс. закупок на общую сумму более 42,2 млрд рублей. При этом в ходе торгов сложилась существенная экономия.

«Мы использовали различные инструменты и нормативное регулирование для обеспечения конкурентной среды в сфере государственных закупок, что позволило получить дополнительный бюджетный эффект в виде экономии. По итогам года она составила 1,2 млрд рублей, что на 37 % больше, чем в 2018 году», — подчеркнул Хлебунов.

Как отметил в ходе пресс-конференции заместитель губернатора Константин Венгер, годовой объем централизованных государственных закупок в 2019 году увеличился по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза за счет реализации в Кузбассе национальных проектов и привлечения в регион дополнительного федерального финансирования на их исполнение.

Заместитель губернатора напомнил, что Кузбасс участвует во всех 12 национальных проектах, общий объем их финансирования до конца 2024 года составит более 145 млрд рублей. Это средства бюджетов всех уровней, которые должны расходоваться в основном через процедуру государственных закупок. В рамках нацпроектов в Кузбассе в этом году департаментом контрактной системы было объявлено около 300 централизованных государственных закупок с общей начальной суммой контрактов свыше 10 млрд рублей. Экономия в ходе закупок по нацпроектам составила 129 млн рублей.

«Сэкономленные средства мы направили на мероприятия, не включенные в первоначальный план: на закупку дополнительного медицинского оборудования, ремонт участков дорог, дворов, дополнительное оснащение современным цифровым оборудованием школ», — отметил Константин Венгер.

В 2020 году перед департаментами региона и муниципалитетами поставлена задача как можно раньше начать процедуры государственных закупок на ремонт дорог, благоустройство, строительство социальных объектов, чтобы не затягивать с заключением контрактов с подрядчиками и как можно раньше приступить к работам на объектах.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.