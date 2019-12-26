Как рассказали в областном департаменте образования и науки, лицей №1 основан в 1977 году. Сегодня в нем учатся около 800 детей. Капитальный ремонт здания сделали в рамках регионального проекта «Моя новая школа».

Школьников, их родителей и педагогов поздравили заместитель губернатора Глеб Орлов, и.о. начальника областного департамента образования и науки Софья Балакирева, глава города Максим Шкарабейников.

«Областная программа «Моя новая школа», запущенная по инициативе губернатора Сергея Цивилева, уникальна. Мы делаем не просто капремонт, а даем новую жизнь устаревшему учебному пространству. По мнению экспертов, именно принципиально новая школьная архитектура способна изменить типовые представления об образовании. Именно внешняя среда может сформировать гибкую систему обучения, которая будет направлена на раскрытие индивидуальности каждого ребенка», – отметил Глеб Орлов.

В областном департаменте строительства рассказали, что в ходе капитального ремонта в учреждении отремонтированы внутренние системы водоснабжения и канализации, отопление, электрическое освещение, установлено оборудование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Проведен ремонт 41 специализированного кабинета, помещений для внеурочной и проектной деятельности, технических помещений, частично реконструированы малый и большой спортивные залы, актовый зал.

Выполнено благоустройство территории, установлена площадка для уроков на открытом воздухе, капитально отремонтирована спортивная площадка.

При разработке дизайна учреждения учитывались пожелания учащихся и педагогов, лучшие предложения воплощены при оформлении холлов и рекреаций, учебных кабинетов.

В лицее №1 созданы все необходимые современные условия для успешного освоения детьми основных и дополнительных образовательных программ. Во всех учебных кабинетах установлены интерактивные доски, обеспечен цифровой подход к обучению.

Оборудованные лаборатории по физике, химии, информатике, биологии, математике, астрономии позволят сформировать компетенции, позволяющие решать практические задачи в обучении и дальнейшей жизни.

Предметные лаборатории будут способствовать развитию интереса к экспериментированию, созданию условий для исследовательской и самостоятельной деятельности учащихся, пробуждению любознательности, стремлению к новому и неизведанному.

Одной из идей, предложенных родительской и детской общественностью в ходе реализации проекта «Мой новый лицей», стало деление кабинетов по предметным областям. Так, появились зоны филологии, математики, информатики, иностранного языка.

Новый кабинет информатики и робототехники будет способствовать формированию умений проектно-исследовательской деятельности детей, раскрытию технического потенциала ребенка.

В кабинете астрономии оборудование предназначено для визуализации звездных систем и просмотра тематических фильмов. Теллурий поможет объяснить ученикам процессы взаимодействия планет и их спутников наглядно и доступно.

В новом читальном зале, разработанном по проектам детей, размещены цифровая зона, зона отдыха и проектная лаборатория. При подготовке к олимпиадам, научно-практическим конференциям, открытым мероприятиям и групповым занятиям школьники смогут пользоваться Президентской библиотекой.

Кабинет технологии для мальчиков обеспечен оборудованием WorldSkills: использование новых станков в обучении позволит сформировать компетенции учащихся.

В школе смонтирована автоматическая пожарная сигнализация, система дымоудаления, обеспечен пропускной режим с привлечением вневедомственной охраны, установлена тревожная кнопка.

На ремонт учреждения было направлено более 72 млн рублей, на оснащение и новое оборудование – 101,6 млн рублей из областного бюджета.

ДЛЯ СПРАВКИ. Областная программа «Моя новая школа» запущена губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в рамках подготовки к празднованию 300-летия открытия Кузбасса. Ежегодно в течение трех лет в регионе будут ремонтироваться по 12 школ. На эти цели каждый год из областного бюджета будет выделяться около 2,5 млрд рублей. В этом году для ремонта определены школы в 7 городах и 5 районах. Отметим, проект «перезагрузки» школы составляют педагоги, ученики и их родители. Так, уже открылись две образовательные организации: Ягуновская школа в Кемеровском районе и школа № 19 в поселке Новый городок города Белова.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.