Новый детский сад стал долгожданным подарком для жителей района «Шахта № 12». Учреждение рассчитано на 8 групп для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Открытие детского сада позволило создать в городе дополнительно 60 рабочих мест.

Детей и родителей с открытием детского сада поздравили заместитель губернатора Глеб Орлов, и.о. начальника областного департамента образования и науки Софья Балакирева, глава города Максим Шкарабейников.

Как рассказали в областном департаменте образования и науки, в образовательный процесс будут включены элементы ранней профессиональной ориентации дошкольников. Например, дети старшего дошкольного возраста смогут обучаться в научной лаборатории, изучать некоторые процессы в области физики и химии. Интерактивная песочница позволит дошколятам одновременно обучаться и развиваться по различным программам. А современные робототехнические конструкторы помогут активному развитию логического мышления, речи, тактильного и зрительного восприятия, познакомят детей с простейшими механизмами и позволят на практическом уровне осваивать такие важные физические понятия, как сила тяжести, гравитация, движение, ускорение и многое другое.

В детском саду открыты кабинеты логопеда, психолога и музыкальный зал с интерактивной доской, а также физиокабинет, бассейн и спортивный зал, оснащенный детскими тренажерами и спортивным оборудованием.

В здании установлена современная пожарная сигнализация, включающая в себя световое, звуковое и речевое оповещение. На всех путях эвакуации предусмотрены противопожарные двери, в каждом помещении имеются огнетушители.

На территории детского сада оборудованы восемь игровых и спортивных площадок с теневыми навесами и малыми архитектурными формами из современных качественных материалов. Дополнительная игровая зона – метеоплощадка «Про» для практических занятий в любое время года и изучения погодных явлений. Это позволит развивать у детей внимание, память, наблюдательность и самостоятельность.

На строительство и оснащение нового детского сада было направлено около 230 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.