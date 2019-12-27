22-летний житель Салаира в Гурьевском районе стал фигурантом уголовного дела за незаконную рубку лесный насаждений в крупном рзмере.

Как стало известно, желая подзаработать на предстоящих праздниках, молодой человек срубил в ближайшем лесу более 700 елей. И даже успел продать первую партию, на чем и попался. Покупателя, который приобрел у него несколько десятков лесных красавиц остановили инспекторы ДПС, патрулировавшие дорогу. При осмотре грузового автомобиля они обнаружили хвойные деревья и выяснили, что у перевозчика отсутсуют на них какие-либо документы. Во время разбирательств водитель и пояснил, где и укого он купил елки.

Теперь «черному лесорубу» за крупный размер ущерба, нанесенного лесному фнду, грозит штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним, в предверии новогодних праздников в Кемеровской области проводится операция «Пиротехника-ель», в рамках которой к ответственности привлекают желающих нелегально подзаработать на елках или продающих пиротехнику с нарушениями правил.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».