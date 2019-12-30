В воскресенье, 29 декабря, в Междуреченске прошел новогодний флешмоб: автолюбители города выстроили свои машины в форме елки и зажгли фары. Елочка получилась внушительной и на данный момент самой большой в Кузбассе: в ее создании задействовали 150 легковых автомобилей.

— 150 автомобилей в Междуреченской автоелке!!! Вот это да! Вот это единение! Действительно, это город покорения высот! Город рекордов и сильных людей! СПАСИБО за отличное новогоднее настроение! — прокомментировал инициативу горожан глава Междуреченска Владимир Чернов на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, неделей ранее подобный новогодний флешмоб прошел в Новокузнецке: в южной столице Кузбасса елку сделали из 70 машин.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».