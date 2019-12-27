Сказочные образы, карнавальные костюмы, маски, хоровод вокруг ёлки. В Междуреченске на утренник собрались не малыши, а люди серебряного возраста. Когда дети и внуки уже повзрослели, появляется больше времени для встреч с близкими по духу и возрасту людьми.

Старость в радость – это не сериалы круглый день и посиделки на скамеечке. Междуреченские пенсионеры умеют веселиться и отдыхать не хуже молодёжи. На новогодний утренник пришли не бабушки и дедушки, а ёлочки, пираты, снегурочки, феи, снежинки. Конечно, без символа наступающего года тоже не обошлось.

Уходящий год для междуреченских ветеранов был насыщенным. Они принимали участие во всех городских мероприятиях: высаживали деревья, проводили спартакиады, участвовали в творческих и даже огородных фестивалях.

На следующий год междуреченцы серебряного возраста тоже строят большие творческие планы, а ещё готовятся к большому юбилею Великой Победы. Главное – оставаться в строю и не хворать.