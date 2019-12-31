Угольная промышленность

В 2019 году, несмотря на сложную ситуацию с ценами на уголь, объем инвестиций в развитие угольной промышленности Кузбасса составил порядка 105 млрд рублей, что на 7,7 млрд рублей больше, чем в 2018 году (2018 г. — 97,261 млрд рублей). 85 млрд рублей (или 81 %) от общего объема инвестиционных ресурсов направлено на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий угольной отрасли Кузбасса и 20 млрд рублей (или 19 %) на строительство новых объектов угольной отрасли. За счет этого в 2019 реализован в том числе крупный проект по строительству предприятия по переработке угля — ОФ «Увальная» (Новокузнецкий район) АО «УК «Сибирская» (председатель Совета директоров Скуров Анатолий Георгиевич) проектной мощностью по 5 млн тонн. Всего создано 212 новых профильных рабочих мест.

В 2019 году в Кузбассе с подработанных территорий за счет средств федерального бюджета переселили 575 семей на общую сумму 1 млрд 088 млн рублей. Из них больше всего направлено на переселение жителей Прокопьевска (541 млн рублей), Анжеро-Судженска (263 млн рублей), Киселевска (260 млн рублей). Угольные компании также проводят переселение граждан. В 2019 году они профинансировали переселение 490 семей на 560 млн рублей.

24 декабря бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс» установила новый рекорд российской угольной отрасли по добыче угля за год. С начала 2019 года этот коллектив выдал на гора 6 млн 344 тыс. 400 тонн угля. Прежний рекорд бригады Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского улучшен более чем на 670 тыс. тонн.

Между правительством Кузбасса и руководством ОАО «РЖД» были достигнуты договоренности о предоставлении скидки 7,41 % (отмене 8-процентной экспортной надбавки) на перевозку энергетического угля в южном направлении и отмене экспортной надбавки до конца 2019 года в размере 7,41 % на перевозку энергетического угля со станций Кузбасса в направлении российских портов северо-западного направления при обеспечении суммарного вывоза энергетического угля в данном направлении в объеме 15,9 млн тонн в четвертом квартале 2019 года. Работа в данном направлении будет продолжена.

Промышленность

Впервые была создана государственная программа «Развитие промышленности Кемеровской области» на 2019–2021 годы, направленной на поддержку промышленных предприятий. Поддержку от областного бюджета по программе получили 8 предприятий на общую сумму 50 млн рублей. Это позволило увеличить ресурсную базу промышленных предприятий, создать новые рабочие места, открыть выпуск новой продукции. В рамках реализации программы в марте 2019 года создан Фонд развития промышленности. Цель: обеспечения устойчивого развития промышленного комплекса Кузбасса и предоставления финансовой и иной поддержки промышленным предприятиям региона. ФРП Кемеровской области уже выдал два целевых займа по 10 млн рублей ООО ПО «ТОКЕМ» и ОАО «Полимер». Это позволит предприятиям увеличить объем продукции.

В Кузбассе впервые за пределами Германии был собран автосамосвал Liebherr Т264. Он запущен в работу на разрезе «Первомайский». Грузоподъемность карьерного автосамосвала ультра-класса Liebherr Т264 составляет 220 тонн. Машина была полностью собрана в боксе ООО «Шахтоуправление «Майское» силами специалистов предприятия и получила Российский паспорт транспортного средства. Расширение присутствия компании Liebherr в регионе обеспечивает прирост инвестиций в Кузбасс, что влечет за собой рост налоговых платежей.

ООО ПО «ТОКЕМ» ввело в строй производство технических и чистых ионообменных смол для подготовки воды в тепловой и атомной энергетике, различных отраслях промышленности. Это первое в России производство ионообменных смол для атомных электростанций. Организовать такое производство ПО «ТОКЕМ» смогло благодаря государственной поддержке как на федеральном, так и на региональном уровне.

В рамках долгосрочного контракта ЕВРАЗ и Air Liquide запустили в Новокузнецке строительство двух воздухоразделительных установок (ВРУ), которые будут поставлять кислород, азот и аргон для технологических нужд ЕВРАЗ ЗСМК. Air Liquide инвестирует около 130 млн евро в строительство двух современных ВРУ. Это позволит повысить энергоэффективность, создать новые рабочие места и, что особенно важно, сделает производственный процесс ЕВРАЗа в Новокузнецке более экологичным. Старт производства ожидается в 2021 году.

ПАО «Кокс» запустило вторую очередь конденсационной электростанции (КЭС) мощностью 12 МВт. Ввод оборудования в эксплуатацию позволил увеличить суммарную мощность КЭС до 24 МВт и полностью обеспечить потребности предприятия в электроэнергии. Благодаря вводу электростанции в эксплуатацию производство ПАО «Кокс» стало эталонным с точки зрения энергоэффективности и экологии: выбросы в атмосферу теперь просто отсутствуют. Это имеет большое значение для улучшения экологической ситуации в Кемерове.

На Кемеровохиммаш в разрезе договоренностей с компанией Fanuc запущен робототехнический сварочный комплекс. С помощью нового комплекса изготавливаются воздушные резервуары тормозной системы грузовых вагонов и цистерн. Раньше эти комплектующие приходилось заказывать на предприятиях Урала и Поволжья, а теперь на Кемеровохиммаше действует собственное производство мощностью до 3 тыс. штук в месяц. Робототехнический комплекс делает производство более безопасным и эффективным.

На ООО «Знамя» запущена новая технологическая линия по изготовлению полиизобутилена янтарного ангидрида. Раньше эмульгатор, необходимый для взрывчатых веществ, закупался только в Германии и Франции, а теперь будет выпускаться в Киселевске. Таким образом, решена поставленная президентом РФ задача по импортозамещению. Благодаря запуску производства синтеза ангидрида PIBSA на ОАО «Знамя» производители взрывчатых веществ в нашей стране смогут практически на 100 % перейти на киселевское сырье.

Шахта «Листвяжная» стала первой промышленной площадкой в России, где был запущен первый беспилотный грузовик. Автомобиль КАМАЗ отрабатывает технологию передвижения по промышленной трассе протяженностью 1 км из точки погрузки в точку разгрузки. Движение транспорта по территории предприятия обеспечила базовая станция 5G компании МегаФон. Это мероприятие — первый этап реализации масштабного проекта НОЦ «Кузбасс» по цифровизации горного производства.

Впервые в Кузбассе разработана и утверждена «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Кемеровской области на 2019–2023 годы». В рамках программы планируется создать техническую возможность подключения к сетям газораспределения более 8,1 тыс. домовладений (квартир) в 17 населенных пунктах Кемеровской области путем строительства газопроводов протяженностью более 650 км.

ЕВРАЗ ЗСМК подтвердил сертификат соответствия на остряковые рельсы ОР50. Представители РЖД совместно со специалистами комбината провели квалификационные испытания. Образцы рельсов также были отправлены во Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, где подтвердили их высокое качество. ЕВРАЗ ЗСМК — единственное предприятие в России, которое производит остряковые рельсы ОР50.

ЖКХ и энергетика

За год коммунальщики Кузбасса отремонтировали около 200 км инженерных сетей (водоводов, теплотрасс, канализации) и реконструировали 14 котельных. В целом на подготовку коммунальных объектов к зиме направили более 8 млрд рублей, с учетом затрат на приобретение топлива, в основном это каменный уголь.

Прорывным год стал для дорожного строительства и ремонтов. В августе в эксплуатацию ввели первую в Сибири высокоскоростную автомагистраль Кемерово — Ленинск-Кузнецкий протяженностью около 70 км с разрешенной скоростью 130 км/ч, которая обеспечила первоклассное четырехполосное движение до Новокузнецка. Кроме того, за сезон отремонтировали свыше 360 км федеральных, областных и муниципальных дорог. В том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кемерове, рядом с Президентским кадетским училищем, открыли первую в Кузбассе кольцевую развязку с тротуаром для передвижения велосипедистов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего же по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кузбассе отремонтировали и построили в уходящем году 200 км. В том числе это ремонт 29 км автодорог регионального значения, 62,1 км в Кемеровской агломерации (14,1 км — региональные, 45,1 км — Кемерово, 2,9 км — Кемеровский район) и 56 км в Новокузнецкой агломерации (30 км — региональные, 26 км — местные). Также это капремонт 52 км дорог регионального значения, строительство 0,9 км участка на пр. Московский в Кемерове. Кроме того, дорожники приступили к реконструкции 8 км дорог в Новокузнецке (первый этап работ на ш. Бызовское и пр. Металлургов, переходящие на 2020 год объекты). Всего в 2019 году по области и в границах Кемеровской и Новокузнецкой агломераций привели в нормативное состояние 146 объектов. Финансирование регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составило свыше 5,5 млрд рублей, включая 2,3 млрд рублей из федерального бюджета, а остальное — из средств консолидированного бюджета региона.

Кроме того, вне нацпроекта муниципальным образованиям была выделена областная субсидия в размере 1,6 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2018 году и в шесть раз больше, чем в 2017. Средства были направлены в 28 территорий на ремонт дорог общей протяженностью 121 км.

Также за сезон отремонтировали 40 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» Кузбасс вошел в десятку регионов-лидеров, первой завершившей ремонты дворов. За сезон Кузбасс благоустроил в рамках нацпроекта 353 двора и 63 общественные территории. Финансирование составило почти 1,3 млрд рублей, в том числе федеральный бюджет — почти 1,1 млрд рублей, а остальное — средства консолидированного бюджета региона.

Первый в России парк благоустроен по результатам конкурса в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» именно в Кузбассе. 23 августа на главном празднике региона — областном Дне шахтера — в Салаире Гурьевского района открыли обновленный Парк культуры и отдыха им. Дмитрия Попова. Вместе с парком на средства угольщиков Кузбасса отреставрировали Дворец культуры. Кузбасс успешно синхронизировал национальный проект «Жилье и городская среда» с областной программой «День шахтера» и дал Салаиру новый импульс развития.

Достижением года стало решение вопроса с водоснабжением Тайги. Реконструкция насосно-фильтровальной станции на водозаборе реки Яя в Тайге завершена в конце ноября 2019 года. Вода горожанам подается в соответствии с требованиями СанПиН «Вода питьевая». Вместе с тем работы на объекте будут продолжены.

Хорошо поработали в этом году и энергетики. Их инвестиции и вложения в ремонтную кампанию составили 11 млрд рублей. В целом по области за год построили и отремонтировали более 400 км линий электропередачи. Кузбасский филиал «Россети Сибирь» впервые реконструировал сразу пять подстанций 110 киловольт за год, а в Топкинском районе реализовал первый этап инновационного проекта «Цифровой РЭС». «Кузбасская энергосетевая компания» («КЭнК») ввела в горнолыжном курорте Шерегеш подстанцию 35/6 кВ «Снежная».

Экология

В 2019 году запущена региональная платформа «Чистый уголь — зеленый Кузбасс». Этот бренд угольной отрасли с другим лицом. Первое — угольная отрасль не наносит ущерб экологии, второе — угольная отрасль использует технологии, которые позволяют сохранять жизнь и здоровье человека, третье — угольная отрасль становится очень эффективной, четвертое — разрабатываем сами и используем самые передовые мировые технологии в области добычи, обогащения и транспортировки угля.

Впервые в России начали разработку регионального экологического стандарта. Сформированы экологические паспорта всех предприятий первой категории опасности, которых на территории Кузбасса около 200. В паспорта входят данные о границах санитарно-защитных зон, технологических нормативов и дорожные карты по повышению экологической эффективности добычи или переработки угля. Стандарт создается для ранжирования предприятий в зависимости от уровня экологический эффективности применяемых природоохранных технологий.

Цифровые технологии позволяют дистанционно видеть пути вывоза угля и зоны загрязнения, места несанкционированных свалок и захоронений, измерять уровень выбросов газов, загрязнение почвы и воды. Датчики будут передавать все эти данные в центры обработки данных в режиме реального времени.

Заключены четырехсторонние соглашения со всеми промышленными предприятиями — участниками проекта «Чистый воздух» (Минприроды России, Росприроднадзор, Администрация Кемеровской области, промышленные предприятия) о реализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Новокузнецка.

Направление «Транспорт» включает мероприятия по обновлению подвижного состава общественного транспорта (покупка электротранспорта), а также перевод общественного транспорта на газомоторное топливо. В 2019 году для Новокузнецка уже приобрели четыре городских автобуса, использующих компримированный природный газ (метан) в качестве моторного топлива.

По направлению «Теплоэнергетика» запланировано проведение мероприятий по газификации частного сектора, модернизации и капитального ремонта действующих мощностей теплоэнергетического комплекса.

Направление «Промышленные предприятия» включает 12 мероприятий крупных промышленных мероприятий города: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Кузнецкая ТЭЦ», направленных на внедрение новых технологических решений с использованием наилучших доступных технологий и современных пылегазовых очистных сооружений и т.д.

Направление «Мониторинг» включает в себя мероприятия по модернизации и реконструкции существующей наблюдательной сети за состоянием атмосферного воздуха, расширению проведения социально-гигиенического мониторинга, повышению автоматизации собираемых данных, переоснащении лабораторий.

Для сохранения качества воды в реках и озерах проводятся мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации очистных сооружений, а также исключению сброса сточных вод. Угольными предприятиями разрабатываются и реализуются мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений, в основе которых лежат современные и перспективные методы очистки сточных вод. В 2019 году угольными предприятиями было запланировано и выполнено 14 мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений общей производительностью 157 611,602 тыс. м3/год и объемом инвестиций около 1 120,83 млн рублей. Построены и реконструированы очистные сооружения для сброса сточных вод: в бассейн р. Томь — 5; в бассейн р. Иня — 7; в бассейн р. Чулым — 1; в бассейн р. Чумыш — 1.

ООО «Инвест-Углесбыт» досрочно построены очистные сооружения для организации сброса сточных вод в бассейн р. Томь. Для уменьшения объема сброса сточных вод в бассейн р. Томь построены очистные сооружения УК ООО «УГМК-Холдинг» (АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез»). Очищенные сточные воды используются в оборотной системе водоснабжения предприятия. Построены очистные сооружения УК «Талдинская» (АО «ШТЮ»). В 2019 году была выполнена реконструкция очистных сооружений г. Салаир за счет АО разрез «Шестаки» (группа предприятий АО «Стройсервис»).

Бизнес и экономика

Впервые в регион привлечены средства на развитие малого бизнеса в сумме более 1 млрд рублей.

177 предпринимателей соцбизнеса и 87 производственных компаний и предприятий проката спортивного оборудования получили субсидии до 1,5 млн рулей каждому.

В рамках регпроекта «Популяризация предпринимательства» привлечено более 9 тыс. кузбассовцев (в том числе: инвалиды, бывшие осужденные, выпускники детских домов, лица, серебряного» возраста, молодежь, многодетные граждане), которые бесплатно прошли обучение по бизнес программам, курсах наставничества, стажировках, участвовали в бизнес-форумах и форсайт-сессиях.

Создан региональный центр экспорта. Открыт дом предпринимательства «Мой бизнес». Более чем в два раза (с 78 до 165) увеличено количество выданных льготных микрозаймов кузбасским предпринимателям (с 78 до 165 микрозаймов).

За текущий год — 32 новых резидента, всеми резидентами вложено более 500 млн рублей инвестиций и создано более 400 новых рабочих мест. В 2019 году дан старт программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5 % годовых. На территории Кузбасса в данной программе участвуют 17 уполномоченных банков, выдано кредитов на сумму более 1,9 млрд рублей. Льготные кредиты предоставляются предпринимателям, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях экономики (строительство, транспорт, сельское хозяйство и др.)

С сентября 2019 года Кузбасс приступил к выполнению федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», согласно которой бесплатный высокоскоростной доступ к сети интернет получают более 800 социально значимых объектов, расположенных на территории области. Скорость доступа к сети будет увеличена для городских и сельских школ, для пожарных частей и пожарных постов, а также органам местного самоуправления. В 2019 году подключено 175 социально значимых объектов. Всего объявлено 11 418 закупок на 42,2 млрд рублей, из них состоялось закупок на 35 млрд рублей.

По экспертной оценке представителей Росатома, Кузбасс входит в тройку лидеров, среди 19 субъектов РФ, участвующих в проекте «Бережливый регион».

Сельское хозяйство

В этом году в Кузбассе собрано 1 млн 104,9 тыс. тонн зерна в амбарном весе — это на 109 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Урожайность — 20 ц/га.

В рамках нацпроекта Малое и среднее предпринимательство запущена новая мера поддержки — «Агростартап» и предоставлены десяти начинающим фермерам гранты на развитие крестьянского хозяйства (от 1,3 до 3 млн рублей).

На базе Кузбасской лизинговой компании создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. В нем селяне могут бесплатно получить, помощь в оформлении документов, консультации по видам поддержки, по юридическим и бухгалтерским вопросам.

Помимо средств, направленных на развитие АПК в рамках нацпроектов, в 2019 году из областного бюджета выделено в 2,4 раза больше, чем в 2018 году, — почти 900 млн рублей. А вместе со средствами федерального бюджета более 1,5 млрд рублей. Это позволило возместить затраты селян при проведении сезонных полевых работ. Просубсидировать расходы на производство молока (в 2019 году в три раза увеличен размер субсидии за 1 килограмм реализованного молока). Ставка выросла с 0,98 рублей в 2018 до 3,14 рублей в текущем году.

В этом году производство молока в Кузбассе составило — 305 тыс. тонн. Отмечен рост молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Ожидаемый надой на 1 фуражную корову по итогам года впервые составил 5000 кг, что на 116 кг больше уровня 2018 года.

По программе льготного кредитования и лизинга кузбасские фермеры смогли приобрести 90 единиц современной техники и оборудования на общую сумму более 600 млн рублей.

В этом году на треть (34%) выросли объемы применения минеральных удобрений, в том числе наиболее эффективных — жидких — форм.

В 2019 году построены новые корпуса в молочных комплексах: «Михайловское» в Прокопьевском районе и «Темп» в Промышленновском. Увеличивает мощности птицефабрика «Трудармейская» в Прокопьевском районе. В перспективе производство мяса птицы здесь возрастет в два раза — до 7,5 тыс. тонн в год.

Введено в оборот — 12,6 тысяч гектаров.

Лесной комплекс

Приобретено 38 единиц специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 2 млн 261,5 тыс. рублей. Кроме того, в рамках реализации госпрограммы приобретено 7 единиц лесопатрульной техники.

В этом году лесовосстановление и лесоразведение выполнено на площади 9039 га. Исполнение плана составило 106,7 %. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибщих лесных насаждений» — 65,3%, при плане 53,7 %. Обеспечено формирование запаса семян в количестве 1157 кг, в том числе 950 кг кедра, 207 кг мелкохвойных семян на 2020 год, а на последующие запас 5200 кг.

В 2019 году в Кузбассе стартовал проект по биржевой торговле древесиной. 20 сентября 2019 года на аукционной платформе Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи заключены первые договоры реализации древесины, заготавливаемой в Кузбассе в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий. В результате запуска проекта «лесной биржи» на территории Кузбасса автономные учреждения будут реализовывать порядка 85,0 тыс. куб. древесины ежегодно.

Проведены две масштабные всероссийские акции: «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!». Всем Кузбассом мы высадили 5,7 млн новых деревьев и кустарников: скверы и парки в городах и районах — 500 тыс. саженцев, лесовосстановление — 5,2 млн саженцев. По соглашению между Правительством Кемеровской области — Кузбасса и ПАО «Почта Банк» при проведении программы дистанционного восстановления лесов «Подари лес Кузбассу», приуроченной к 300-летию Кузбасса, высадили 8,5 тыс. деревьев в Гурьевском лесничестве и 24 тысячи в Таштагольском лесничестве.

В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между Правительством Кузбасса и Дальневосточным федеральным университетом на Восточном экономическом форуме-2019 на острове Русский (Владивосток) было посажено 300 штук сосны сибирской. По просьбе ветерана-фронтовика Анатолия Михайловича Терехова в память о кузбассовцах, погибших в Великой отечественной войне, этой осенью высадили 21 сосну сибирскую на территории музейного комплекса «Мамаев курган» в Волгограде и 20 штук на «кедровом Поле памяти» в Москве.

Общественный транспорт

В 2019 году начались кардинальные перемены в области обновления подвижного состава пассажирского транспорта. В этом году заключено контрактов на поставку 252 автобусов, 4 троллейбусов и 9 трамваев. Половина этой техники уже поступила и передана для работы в наши предприятия, а оставшуюся часть мы получим в первой половине 2020 года, начиная с января. В начале следующего года мы проведем конкурс на закупку еще 567 автобусов с поставкой в 2020 году и первой половине 2021 года. Это позволит обновить парк государственных и муниципальных транспортных предприятий области на 60 %. Вся планируемая к закупке техника — это современные, комфортабельные, низкопольные автобусы большого или особо большого класса.

Для снижения воздействия на окружающую среду Кузбасс переходит на использование техники, работающей на газомоторном топливе. Сеть газовых заправок в Кузбассе насчитывает 8 АГНКС: 5 в Новокузнецке, 2 в Кемерове и одна в Юрге. И это одна из самых разветвленных сетей за Уралом. С января 2018 по декабрь 2019 года количество пассажирского транспорта на газомоторном топливе выросло на 206 единиц. Всего в настоящий момент газифицировано 862 единиц пассажирского транспорта, что составляет 29,2 %, а с учетом поступающей в следующем году и уже запланированной к закупке в ближайшие полтора года техники, этот показатель составит 1098 единиц, что составит 37 % от общего парка пассажирского автотранспорта всех предприятий региона.

Строительство

Губернатором была поставлена задача — кардинально изменить подход к управлению отраслью и структуру строительного блока. Новый проектный институт — «Кузбасспроект». За год в институте было подготовлено 12 проектов по строительству и реконструкции социальных объектов. Всего в работе находится 41 объект проектирования.

Введены в эксплуатацию «долгострои»: ФОК «Пищевик» в Маринске, детский сад в Анжеро-Судженске, жилой дом в Яя, корпус психоневрологического диспансера в Юрге.

Выявлено 1015 брошенных, неэксплуатируемых, а также незавершенных строительством объектов, из которых 324 — демонтированы, в отношении 44 объектов выполнены необходимые мероприятия для возобновления эксплуатации, 7 объектов проданы.

В 2019 году в столице Кузбасса началось строительство кассационного суда общей площадью 28 тыс. кв м.

До конца 2019 года — введено 8 детских садов, начато строительство 4. Проводятся конкурсы на выбор подрядчика — 10 садов. Проектируется семь детских садов.

В 2019 году введено 760 тысяч кв. метров.

Более 6 млрд рублей из бюджетов всех уровней, ветхое и аварийное жилье – 1,7 млрд рублей. Льготники (одинокие матери; семьи, имеющие детей-инвалидов) — 750 млн. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 1,7 млрд рублей. По программе ГУРШ — 1 млрд 81 млн рублей. Ветераны ВОВ — с 17,8 млн увеличено до 36 млн — обеспечены будут все. В 2019 году Фондом развития жилищного строительства начата реализация масштабного проекта — застройка территории 55 микрорайона Кемерова, который получил название «Кузнецкий». По окончании строительства общая площадь жилья в микрорайоне составит 170 тыс. кв. м.

В 2019 году 311 семей кузбассовцев оформили льготные областные займы на сумму 509 млн рублей.

В новую программу ликвидации аварийного жилья вошли многоквартирные дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года, в Кузбассе таких 1 351. Общий объем финансирования за весь период реализации программы составит 18 262 млн рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 15 464 млн рублей. На сегодня переселено 723 семьи (1 530 человек), расселено 31,6 тыс. кв .м. аварийного жилья. Целевые показатели, установленные для Кузбасса Правительством РФ на 2019 год, выполнены на 490 % по расселяемой площади, по количеству переселенных граждан — на 413 %.

Наука и образование

Кузбасс вошел в первую пятерку регионов, в которых в рамках нацпроекта создаются научно-образовательные центры мирового уровня. Задача НОЦ «Кузбасс» — стать интегратором всех крупных научных и образовательных центров сибирских регионов.

Открыта новая школа в Промышленновском районе, в селе Журавлево — первая в регионе цифровая школа на селе, построенная в рамках нацпроекта.

Запущен проект «Моя новая школа». Ежегодно ремонтируется и оснащается по 12 школ. Открыто после ремонта четыре из них, остальные восемь будут введены в 2020 году и начнется ремонт следующих 12 школ.

В четырех школах в Беловском, Новокузнецком, Тяжинском и Юргинском районах отремонтировали спортзалы и оборудовали их современным инвентарем.

В 28 кузбасских школах открылись центры образования «Точка роста». В них школьники на самом современном оборудовании изучают технологию, информатику и ОБЖ, получают навыки по спасению жизни, занимаются проектной деятельностью, учатся играть в шахматы.

В октябре 2019 года в Новокузнецке открыт второй в Кузбассе детский технопарк «Кванториум — 42» для одаренных ребят. Дети изучают программы повышенной технической сложности по шести направлениям.

С 15 октября начал работу «Мобильный технопарк «Кванториум-42». Специальный автомобиль, оснащенный цифровым оборудованием, поочередно будет приезжать в малые города и сельские районы и работать там по две недели.

В декабре открыт региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Центр работает с одаренными детьми по трем направлениям: наука, культура, спорт.

Интерактивным оборудованием и компьютерной техникой оснащены 49 образовательных организаций в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Пять кузбасских техникумов и колледжей получили гранты на модернизацию, отремонтировано 25 учебных мастерских по новым стандартам обучения рабочим специальностям.

В Кузбассе открыт первый в России Центр опережающей профессиональной подготовки. Задача Центра — подготовка кадров для всех перспективных проектов, которые реализует научно-образовательный центр «Кузбасс».

По результатам V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 9 конкурсантов завоевали медали: две золотые, пять серебряных и две бронзовые. Кузбасс занял первое место в номинации «Развитие волонтерского движения «Абилимпикс», а также третье место за «Развитие экспертного сообщества «Абилимпикс». Два победителя чемпионата из Кузбасса — Николай Горбатенко (Прокопьевский транспортный техникум) и Владислав Лыжин (Кемеровский областной центр образования) — вошли в состав национальной сборной России.

Кузбасс вошел в топ-10 регионов по итогам программы обучения граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills. Согласно данным, в 2019 году в Кемеровской области прошли обучение 689 человек. Кузбасс оказался в десятке лидеров по количеству обученных граждан старшего поколения. Также регион вошел в Топ-10 по количеству центров обучения Ворлдскиллс, которых на сегодняшний день 17.

В 2019 году грантовую поддержку на создание мастерских получили пять кузбасских техникумов и колледжей: Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства, Профессиональный колледж Новокузнецка, Новокузнецкий строительный техникум, Кузнецкий индустриальный техникум и Новокузнецкий горнотранспортный техникум. В декабре прошло торжественное открытие всех 25 новых мастерских.

Здравоохранение

В этом году на здравоохранение из всех источников направлено свыше 57 млрд рублей — на 22 % больше, чем в 2018 году. В том числе 1,8 млрд рублей дополнительно из регионального бюджета для увеличения доступности медицинской помощи медицинским организациям, работающим в системе ОМС. Льготное лекарственное обеспечение профинансировано из регионального бюджета на сумму 662 млн рублей и из федерального бюджета 770 млн рублей.

Для лечения пациентов с туберкулезом закуплено дополнительно из регионального бюджета препаратов на 125 млн и СПИД 46 млн рублей, а также средств диагностики на 50 млн рублей.

В рамках программы паллиативной помощи приобретены лекарственные препараты, а также оборудования и расходные материалы к нему для использования на дому на 113 млн рублей, в том числе 40 кислородных концентраторов и 6 аппаратов для вентилляции легких.

Продолжается обеспечение медицинских организаций оборудованием. 183 единицы оборудования поступило в детские поликлиники.

По программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями установлено 850 единиц оборудования за счет средств бюджета, включая две ангиографические установки, которые позволят обеспечить потребность во вмешательствах при остром инфаркте миокарда.

В рамках программы борьбы с онкологическими заболеваниями в медицинские организации, оказывающие онкологическую помощь, поставлено 116 единиц медицинского оборудования. А для обеспечения своевременного выявления опухолей пищеварительного тракта, в том числе в медицинских организация первичного звена, закупили 46 единиц эндоскопического оборудования.

Приобретено 16 автомобилей для транспортировки пациентов на процедуру диализа, 16 новых и современных машин скорой медицинской помощи. Приступили к работе 13 передвижных медицинских комплексов, в том числе: 4 маммографа, 1 передвижной ФАП, 8 передвижных флюорографов. Медики Центра СПИД получили новый передвижной пункт тестирования на ВИЧ.

Поставлено 6 модульных фельдшерско-акушерских пунктов: три – Тайгинский городской округ, один – Кемеровский район, один – Новокузнецкий район, один – Гурьевский район.

Приступили к работе два центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГАУЗ КО «Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров» и ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского», в задачи которых входит уточняющая диагностика и амбулаторное лечение онкологических пациентов, в т.ч. проведение химиотерапии.

Диспансеризацию прошли 419 тысяч человек при плане – 411 тысяч, что позволило диагностировать 351 случай злокачественных новообразований, в т.ч. на ранней стадии — 164; сахарный диабет у 1076 пациентов, 13 случаев туберкулеза.

В рамках национального проекта «Демография» помощь в рождении ребенка с использованием процедуры экстракорпорального оплодотворения оказана 1109 семьям, что на 259 больше, чем в 2018 году.

Для привлечения медицинских кадров расширены меры поддержки. За 2019 год в Кузбасс было привлечено 36 врачей и 14 средних медицинских работников дефицитных специальностей. Каждый из них получил единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Продолжает действовать программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» по 1 млн рублей получили 58 врачей, по 500 тысяч рублей 53 фельдшера.

Культура

2019 – Год Театра. В Кузбассе прошел межрегиональный конкурс-фестиваль «Кузбасс-fest». Его участниками стали 20 театральных коллективов. За время фестиваля зрители увидели 30 спектаклей. «Кузбасс-fest» посетили более 10 тысяч человек. Был проведен ребрендинг фестиваля.

Артист Кемеровского областного театра драмы Евгений Сергеевич Шокин в 2019 году стал лауреатом специальной премии «Золотая Маска – 2019» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Проведены «Всекузбасская национальная Масленица» (более 1500 наших земляков; фестиваль-конкурс народного творчества «Навстречу юбилею» (более 3000 человек); первая кузбасская практико-ориентированная школа для коренных народов «Молодые лидеры изменений: «Золотые стрелы Шории»; «Большой этнографический диктант» (2220 человек).

Центральная музыкальная школа уже начала свою работу, пока на площадке Центральной детской школы искусств. Обучаются 23 человека с 1 по 10 класс по направлениям: фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты.

В рамках национального проекта «Культура» реализуются все три проекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Общая сумма их финансирования в 2019 году составляет 36,3 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 31,6 млн рублей.

Создано шесть муниципальных модельных библиотек, два виртуальных концертных зала, проведено шесть детских фестивалей, три выставки из фондов федеральных музеев. Поддержано 6 творческих проектов, реализуемых НКО, повысили квалификацию 233 работника культуры. Открыто два мультимедиа-гида, восемь модернизированных 3D кинозалов. 82 детские школы искусств Кузбасса получили пианино.

В Детской школе искусств № 10 им. А.И. Хачатуряна города Прокопьевска в 2019 году были проведены ремонтно-реставрационные работы фасада. Ведутся ремонтные работы в Кемеровском областном краеведческом музее.

Спорт

Сегодня в Кузбассе более 44,5 % жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. По этому показателю Кузбасс вошел в 10-ку лучших регионов России и был отмечен Председателем Правительства Российской Федерации Ольгой Юрьевной Голодец на прошедшей 11 декабря 2019 года Коллегии Министерства спорта Российской Федерации.

В 2019 году в Кузбассе было проведено более 500 спортивных соревнований. Самые крупные из них это Чемпионат России по боксу среди женщин и международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.