По данным областного департамента охраны здоровья населения, из 25 новорожденных мальчиков и 20 девочек в Новый год родилось две двойни: в Кемерове и в Новокузнецке. Больше всего детей в праздничный день появилось в областном центре — 14, в том числе 6 в Областном перинатальном центре имени Решетовой. Следом за лидером идет Новокузнецк, где появилось 10 новорожденных. В Прокопьевске, Междуреченске и Киселевске — по 3 малыша, в Гурьевске — 2.

Губернатор Сергей Цивилев в своем аккаунте в Инстаграм написал: «От всего сердца поздравляю счастливых родителей с появлением малышей! Счастья и добра вашим семьям, а новорожденным – крепкого здоровья!»

Все женщины, родившие в Новый год, получат в рамках акции «Родился ребенок» по 10 тыс. рублей и памятный медальон. Акция проходит с 2000 года: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

В прошлый Новый год в Кузбассе родилось 44 ребенка.

В следующий раз акция «Родился ребенок» пройдет в Рождество, 7 января.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.