По состоянию на 12.00 сегодня число людей, занятых на снегоуборочных работах, увеличилось по области почти до 1,6 тыс. человек, около 1 тысячи машин работает на дорогах региона.

При этом, как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, 1,4 тыс. человек и свыше 800 единиц техники от общего числа расчищают дворы и муниципальные дороги. Более сотни машин задействованы на областных дорогах.

За сутки вывезли с дорог и дворов по области 7,2 тыс. кубометров снега, а с начала установления снежного покрова (конца октября) – почти 1,1 млн кубометров.

По прогнозам синоптиков, осадки в регионе продолжатся. В ночь на завтра, 3 января температура воздуха будет -2, -7, в горах -12, -17, завтра днем +1, -4, в горах -7, -12. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, местами умеренный, днем в отдельных районах мокрый снег, местами гололедно-изморозевые явления, метели. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Для обеспечения безопасного и комфортного проезда кузбассовцев в новогодние праздники дорожники работают круглосуточно.

У дорожно-эксплуатационных организаций есть запас противогололедных материалов, который пополняется.

Для справки:

Общая протяженность дорожной сети Кузбасса составляет свыше 21,4 тыс. км, из них:

федеральная (Р-255 «Сибирь») — 454 км,

региональные и межмуниципальные — 5,5 тыс. км,

муниципальные дороги — около 15,5 тыс. км.

Список диспетчерских служб муниципальных образований региона, куда могут обратится жители:

Анжеро-Судженск – 8(38453)6-20-77; Белово – 8(38452)6-12-68; Березовский 8(38445)3-69-11: Калтан – 8(38472)3-00-05; Кемерово – 77-05-05; Киселевск – 8(38464)2-19-58; Краснобродский – 8(38452)3-07-77; Ленинск-Кузнецкий – 8(38456)7-15-17; Междуреченск – 8(38475)2-39-31; Мыски 8(38474)2-17-68; Новокузнецк – 8(3843)32-17-17; Осинники – 8(38471)5-13-27; Полысаево – 8(38456)4-22-05; Прокопьевск – 8(3846)61-10-26; Тайга – 8(38448)2-46-03; Юрга – 8(38451)5-33-83; Беловский 8(38452)2-88-22; Гурьевский 8(38463)5-06-98; Ижморский – 8(38459)2-33-56; Кемеровский – 8(3842)75-36-53; Крапивинский – 8(38446) 22-7-73; Ленинск-Кузнецкий — 8(38456)3-05-02; Мариинский 8(38443)5-18-10; Новокузнецкий 8(3843) – 32-42-52; Прокопьевский – 3(384-6)2-24-93; Промышленносвский – 8(38442) 7-43-90; Таштаголский – 8(38473)3-32-37; Тисульский – 8(38447)3-21-19; Топкинский – 8(38454)4-55-00; Тяжинский – 8(38449)2-85-25; Чебулинский 8(38444)6-12-22; Юргинский -8(38451)4-04-40; Яйский – 8(38441)2-11-55; Яшкинский – 8(38455)2-54-28