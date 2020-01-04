Утром 4 января на снегоуборке заняты 2,3 тыс. дворников и механизаторов, 1,6 тыс. единиц техники. Об этом сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса. За сутки с дорог и дворов по области вывезли более 25 тыс. кубометров снега, а с начала установления снежного покрова (конца октября) – свыше 1,1 млн кубометров.

Начальник областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев сегодня провел совещание в режиме видеоселектора с заместителями по ЖКХ глав городов и районов. О ситуации в территориях рассказали представители Таштагольского района, Новокузнецка, Прокопьевска, Белова, Ленинска-Кузнецкого, Кемерова, Анжеро-Судженска, Мариинского района. Так, за новогодние праздники в Горной Шории выпало больше месячной нормы осадков. Таштагольскому району справиться с последствиями стихии помогли другие муниципалитеты: Новокузнецкий район и Белово на время выделили коллегам снегоуборочную технику.

Коммунальщики отметили, что корректируют уборку в соответствии с обращениями жителей, в том числе в социальных сетях. Департаментом также сформирована комиссия, которая проводит выездные проверки работы ЖКХ территорий в каникулы.

За 3 дня нового года комиссия во главе с Олегом Ивлевым объехала улицы Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка. Промежуточные выводы: нужно активизировать расчистку улиц частного сектора, парковок торговых центров в больших городах, а также привлечь дополнительное число дворников и привести в надлежащее состояние дворовые территории, пешеходные зоны, остановки общественного транспорта. Кроме того, необходимо обратить внимание на снежные шапки, наледь и сосульки на кровлях многоквартирных домов.

«Своевременная расчистка тротуаров, придомовых территорий, крыш от снега и наледи позволит кузбассовцам провести праздники комфортно, в хорошем настроении», — отметил начальник департамента.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.