Системы включают в себя погодный мониторинг, видеонаблюдение и спутниковый мониторинг дорожной техники. Это помогает дорожникам региона оперативно реагировать на ситуацию.

6 января на снегоуборке в Кузбассе заняты 1,8 тыс. человек и 1,3 тыс. единиц техники. Об этом сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

За сутки вывезли с дорог и дворов по области 17 тыс. кубометров снега, а с начала установления снежного покрова (конца октября) — 1 млн 182 тыс. кубометров.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.