Таковы данные муниципалитетов, обобщенные областным департаментом жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

В Междуреченске — 5 открытых ледовых полей, в том числе на площади Весенняя (это основное место массового досуга горожан зимой на свежем воздухе) и в районе Широкий лог.

В Таштагольском районе — 12 хоккейных коробок и катков, в Прокопьевском — 16 и 10 соответственно.

В Новокузнецке — 47 хоккейных коробок и 16 ледовых дорожек и площадок, полей для массового катания. Открыт прокат спортивного инвентаря.

В Прокопьевске главный городской каток 70 на 100 м работает в спортивно-развлекательном комплексе «Солнечный». Есть прокат коньков. Всего в городе 20 катков и 11 хоккейных коробок, в том числе во дворах. Прокат спортивного инвентаря действует в Молодежном, Зенковском и Тыргановском парках.

В Беловском районе ледовая площадка размером 40 на 20 метров действует для детей и взрослых на территории спортивного комплекса «Богатырь» в селе Сидоренково. На территории комплекса организован бесплатный прокат коньков.

В Полысаеве каток с прокатом создан на территории спортшколы. Еще в городе есть хоккейная коробка на территории школы и четыре — в коммунальном секторе (во дворах многоквартирных домов).

В Ленинске-Кузнецком залиты 2 катка. Они обустроены на стадионе «Шахтер» и площади торжеств имени Валентина Мазикина. Также есть 3 хоккейные коробки: в спорткомплексе «Олимпиец», спортклубе «Надежда» и спортшколе.

В Краснобродском — 3 катка и хоккейные коробки на территории школ и спортшколы.

В Анжеро-Судженске 4 хоккейные коробки общей площадью 7 тыс. кв. метров на лыжных базах «Спартак», «Олимпиец», стадионе «Анжерский», в спорткомплексе «Юность», 3 катка в школе и во дворах.

В Яйском районе оборудовали 2 хоккейные коробки. Одну из них, с музыкальным сопровождением и иллюминацией — на центральном стадионе Яйского городского поселения, вторую с иллюминацией — на территории школы № 1. Плюс залили 9 катков в сельских поселениях.

Также в территориях обустроили зимние поля для игры в футбол и хоккей на валенках, лыжные трассы, горки для сноутюбинга (катания на ватрушках).

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.