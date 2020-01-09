Руководство медицинского учреждения отреагировало на жалобу кемеровчанина, подхваченную соцсетями.

Накануне житель Кемерова Олег Степанов пожаловался в Instagram на поведение сотрудника горбольницы №2, который выдал длинный список препаратов для его родственника, попавшего в реанимацию. Такое отношение оскорбило кемеровчанина и пользователей соцсетей.

Главный врач Кировской больницы города Кемерово Игорь Пачгин написал в комментариях, что хочет разобраться в этой ситуации и предложил с ним связаться. После этого Степанов записал обращение к своим подписчикам, в котором сказал, что вопрос решен и претензий к больнице он больше не имеет.

На вопрос «МедиаКузбасса», какие меры были предприняты, в пресс-службе медицинского учреждения ответили, что данный случай является вопиющим и недопустимым. Организована внутренняя служебная проверка, и тот, кто ввел в заблуждение родственников пациента, будет привлечен к ответственности.

Также собеседник издания заверил, что в больнице есть весь необходимый запас лекарств и медикаментов, которыми всех пациентов лечат бесплатно.

По информации «МедиаКузбасс».