Областная благотворительная акция в этот раз проходила в Кузбассе с 12 декабря 2019 года по 4 января 2020 года. Цель акции – подарить новогодние подарки детям-сиротам и детям из многодетных приемных и опекунских семей. Ребята сами делают открытки, на которых пишут послание Деду Морозу, рассказывают ему о своих самых заветных желаниях.

В этом году елки с открытками были установлены в 76 торговых центрах области. Покупатели выбирали понравившуюся им открытку и опускали купленный в торговом центре подарок в специальную рождественскую корзину, установленную там же. Затем волонтеры передавали подарки адресатам. В этот раз в акции приняли участие 335 волонтеров.

Таким образом, подарки на сумму около 3,4 млн рублей получили 3 528 детей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.