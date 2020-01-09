Матч проходил 8 января в Новосибирске. Игроки волейбольного клуба «Кузбасс» одержали свою первую победу на Кубке Сибири и Дальнего Востока. Они обыграли команду «Югра-Самотлор» со счетом 3:2.

– Сегодня я дал возможность поиграть ребятам, чтобы они почувствовали игровой ритм, а другим дал возможность отдохнуть. Мы посмотрели всех и готовимся к следующей игре, – отметил главный тренер ВК «Кузбасс» Георге Крету.

Первый игровой день Кубка завершился для кузбассовцев победой. Уже в начале игры наша команда вышла вперед, и по ходу сета кемеровчане лишь наращивали свое преимущество. Во втором сете команды шли вровень до середины игры, однако затем «Самотлор» вырвался вперед. В третьем сете преимущество было то у одной команды, то у другой. Но, в конце концов, «Кузбасс» вновь оказался в лидерах. А вот в четвертом сете из-за ошибок кемеровчан и благодаря результативной атаке Югры у обеих команд оказалось по два очка.

В начале пятого сета впереди был «Самотлор» – 4:5, но кемеровский клуб смог быстро обогнать соперников и на смену сторон ушёл лидером – 8:7. Пакшин реализовал доигровочный мяч, Демаков был точен в темповых атаках и блоке –15:12.

Самым результативным игроком матча в составе «Кузбасса» стал Роман Пакшин, набравший 20 очков. Также отметим Ивана Демакова, записавшего на свой счет 6 блоков.

– Поздравляю всех с победой, всех любителей волейбола, болельщиков «Кузбасса». «Самотлор» – непростой соперник, ребята тоже горят желанием, но сегодня мы оказались сильнее. Победить удалось за счет желания, остальное эпизодами все решилось, – поздравил с победой спортсменов и болельщиков блокирующий ВК «Кузбасс» Инал Тавасиев.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».