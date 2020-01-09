На аппаратном совещании начальник областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев подвел итоги работы объектов жизнеобеспечения в новогодние праздники.

Как заверил Ивлев, все объекты ЖКХ работали в штатном режиме, сбоев допущено не было. Ответственные дежурные в муниципалитетах совместно с инспекторами областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения провели объезды территорий. Выездная комиссия проконтролировала стабильную работу систем жизнеобеспечения, соблюдение температурных графиков и наличие нормативного запаса топлива на котельных, а также организацию вывоза снега и твердых коммунальных отходов.

Круглосуточно дежурили более 800 аварийных бригад в территориях и 3 областных аварийно-восстановительных отряда на базе Службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения. Силы областных отрядов привлекались для очистки улиц и вывоза снега с территорий муниципальных образований.

Ситуация с уборкой снега осложнилась трехдневными обильными снегопадами, особенно много снега выпало в южной и центральной частях региона. Так, в Таштагольском районе осадки достигли месячной нормы в 118 мм. Снегоуборочные бригады и техника продолжали работать на протяжении всех праздничных дней в круглосуточном режиме. С 1 по 8 января вывезли почти 130 тыс. кубометров снега, а всего с начала зимы – более 1 млн 225 тыс. кубометров снежной массы. В среднем ежедневно на уборке дорог были заняты более 2 тыс. дорожных рабочих и до 1,5 тыс. единиц техники. В помощь территориям привлекалась техника промышленных предприятий – более 100 единиц. При этом главы Белова Алексей Курносов и Новокузнецкого района Андрей Шарнин, а также дорожные предприятия выделили снегоуборочную технику Таштагольскому району, привлеченная техника помогла расширить фронт работ.

Также региональные операторы по обращению с ТКО наладили своевременный вывоз мусора.

На дорогах Кузбасса федерального и областного значения перебоев в движении автотранспорта не допущено.

Ивлев напомнил, что муниципалитеты должны усилить контроль за очисткой дворов от снега, взять на особый контроль сброс снега с крыш и козырьков многоквартирных домов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.