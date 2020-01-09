Проект «Бадминтон – спорт для всех» направлен на социализацию детей с нарушениями слуха и тяжелыми нарушениями речи через включение их и членов их семей в спортивную жизнь, организацию тренировок и соревнований по бадминтону. Размер гранта составил 499,7 тыс. рублей. Партнером проекта выступил ГОУ «Кемеровский областной центр образования», в котором обучаются 136 детей с нарушениями слуха или тяжелыми нарушениями речи.

Проект был представлен в грантовом направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

Как рассказала автор проекта Лариса Никулина, в ноябре 2019 года прошло обучение тренеров спортшкол для обучения игре в бадминтон детей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе участники курсов освоили основы жестового языка и психологии. В декабре прошлого года состоялся набор детей в секцию бадминтона: учащиеся с 1 по 10 классы распределены по возрастным группам – младшая, средняя, старшая. До новогодних праздников начались тренировки.

«До мая 2020 года воспитанники будут готовиться к итоговому событию проекта – городским соревнованиям по бадминтону среди смешанных команд. В каждую команду войдут дети с нарушениями слуха или тяжелыми нарушениями речи и их родители, дети – воспитанники спортивных школ и секций, спортсмены. Такое мероприятие поможет объединить усилия педагогов и родителей в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказала Лариса Никулина.

Основой для работы с детьми младшего возраста станет адаптированный вариант программы коррекции психологического и физического развития детей «Волшебный воланчик» (автор Лариса Никулина), получивший диплом II степени на выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный форум».

«Нарушения слуха и речи затрудняют развитие психических функций детей. Вовлечение детей с такими нарушениями в жизнь различных спортивных сообществ может успешно решать задачи как укрепления их здоровья, так и преодоления социальной изолированности. Занятия бадминтоном врачи разрешают и даже рекомендуют детям, пережившим хирургическое вмешательство по вживлению имплантата во внутреннее ухо, так как этот вид спорта относится к малотравматичным. При этом бадминтон содержит все важные психоэмоциональные составляющие спортивной игры – азарт, динамику, ощущение партнера (в парных играх). У детей с нарушениями слуха и речи будет возможность на равных играть, соревноваться и общаться со своими здоровыми сверстниками и спортсменами. А в будущем – пополнить ряды членов Федерации бадминтона, получить спортивный разряд», – говорится в обосновании социальной значимости проекта.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.