Министерство цифрового развития и связи Кузбасса разрабатывает первую стратегию цифрового развития Кузбасса. Утвердить стратегию планируется к лету 2020 года.

Стратегический документ будет содержать планы по цифровому развитию социальной сферы, экономики и государственного управления на 5 лет – до 2024 года.

«При внедрении цифровых технологий многие регионы, в том числе и Кузбасс, столкнулись с децентрализацией действий: ведомства самостоятельно делали что-то свое в рамках цифровизации, а наша цель – объединить эти планы, чтобы мы все шли в одном направлении. Немаловажная задача — снизить барьеры взаимодействия населения и власти, упростить взаимодействие за счет внедрения цифровых технологий. Все целевые показатели стратегии при их достижении должны положительно повлиять на качество жизни кузбассовцев, на бизнес в регионе, на повышение его конкурентоспособности», — отметил губернатор.

Отвечать за разработку и внедрение стратегии цифрового развития Кузбасса будет новое министерство — Министерство цифрового развития и связи Кузбасса, которое возглавил Максим Садиков. Одна из поставленных перед министерством задач — развитие в регионе всех видов связи, в том числе обеспечение отдаленных населенных пунктов и участков междугородных автомобильных трасс мобильной связью.

К разработке документа будут привлекаться эксперты из разных сфер: науки, образования, IT-технологий, бизнеса, здравоохранения, культуры и других, активно внедряющих цифровые технологии.

ДЛЯ СПРАВКИ. Министерство цифрового развития и связи Кузбасса образовано 1 января 2020 года. Постановлением губернатора Кузбасса департамент информационных технологий Кемеровской области переименован в Министерство цифрового развития и связи Кузбасса с передачей ему функций в сфере связи от департамента транспорта и связи области, переименованного тем же постановлением в Министерство транспорта Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.