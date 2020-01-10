В Прокопьевском районе после проверки прокуратуры главы двух сельских поселений были вынуждены уйти в отставку.

Дело в том, что при проверке исполнения главами сельских поселений законодательства о противодействии коррупции при предоставлении справок о доходах и имуществе за 2018 год прокуроры выявили серьезные нарушения.

В своих декларациях главы указали недостоверные сведения как о своих доходах, так и о доходах супругов: не указывались премии и доходы от занятий педагогической деятельностью, не в полном объеме указывались иные доходы, например, полученные от предоставления земельных участков в аренду. Кроме того, один из чиновников не указал сведения о всех транспортных средствах своей второй половины.

— Прокуратура района внесла представление и инициировала рассмотрение местными Советами народных депутатов вопроса об удалении в отставку глав, нарушивших законодательство о противодействии коррупции, — сообщили в пресс-службе кузбасского надзорного ведомства. — При рассмотрении представлений прокурора главы, нарушившие законодательство о противодействии коррупции, написали заявления об отставке по собственному желанию. Данные заявления рассмотрены Советом народных депутатов поселений, принято решение о досрочном прекращении полномочий.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».