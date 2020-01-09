Активные выходные. В Кузбассе на новогодних праздниках прошли физкультурные и спортивные мероприятия среди различных категорий населения. Лыжные базы, трассы и катки работали во всех территориях региона. А для зимних игр обустроили площадки для хоккея и мини-футбола. 7 января за Рождественский кубок боролись юные лыжники.

Более 150 спортсменов из Кемерова, Анжеро-Судженска, Белова, Березовского от 16-ти лет и младше. Это традиционные соревнования. И с каждым годом количество участников только возрастает.

Один, три и пять километров. Разные дистанции в зависимости от возраста участников. Несколько минут подготовки, и вот юные спортсмены уже готовы выйти на старт. Получить заветное первое место мечтает каждый лыжник.

Не менее напряженная атмосфера и за границами трассы. Спортсменов поддерживают тренеры, друзья и, конечно, родители.

Но не все ожидания юных спортсменов сбылись. При этом, неожиданный поворот в соревнованиях не расстроил лыжников. Говорят, все недочеты обязательно учтут и ещё поборются за заветное первое место.