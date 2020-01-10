Благодаря этому транспортный парк Кузбасса обновится на 60 процентов. Изменений с нетерпением ждут водители и, конечно, пассажиры.

В прошлом году в кемеровскую автоколонну 1237 поступило четыре новых городских автобуса. При этом в автопарке предприятия 124 единицы подвижного состава, из них 63 пора отправлять на заслуженный отдых. Содержать технику старше десяти лет – дорогое удовольствие.

Новые автобусы комфортные, но и надёжные. Пассажиры отмечают, в таких и на работу, и на учёбу доберёшься быстро и точно по расписанию.

На сегодняшний день парк государственных и муниципальных предприятий насчитывает порядка 1400 автобусов. Долгие годы обновление двигалось медленными темпами. Решение губернатора Сергея Цивилева – увеличить финансирование областной программы «Развитие транспорта и связи Кузбасса».

Новые автобусы начнут поступать совсем скоро. 140 выйдет на городские маршруты в этом году, остальные – до лета 2021-го. Это будет долгожданным подарком кузбассовцам к 300-летию региона.