В Кузбассе идет активная борьба с продажей снюсов. Сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора и МВД ежедневно проводят проверки торговых точек, где продаются жевательные смеси.

На 12 января специалисты Роспотребнадзора и полиции уже проверили 3190 торговых предприятий и предприятий общественного питания, где продают снюсы. Выяснилось, что далеко не все продают жевательные смеси, имея документы, подтверждающие их безопасность и происхождение.

Из оборота было изъято 149 партий никотиносодержащей продукции. А это – 12,463 единицы снюсов. В отношении продавцов составили протоколы об административных нарушениях, позже материалы отправят в суд для привлечения продавцов к административной ответственности, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Обо всех фактах реализации некурительной никотиносодержащей продукции на территории области вы можете сообщить в Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области по телефонам: 8 (384-2) 36-73-15, 34-88-18, 36-90-11 в рабочие дни с 9.00 до 16.00, в выходные дни – дежурному управления по телефону: 8 (384-2) 36-73-15.

Оставить обращение можно на официальном сайте управления.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».