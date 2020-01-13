На аппаратном совещании в областной администрации главы территорий отчитались о борьбе с размещением несанкционированной наружной рекламы в своих территориях.

Сергей Цивилев поручил первому заместителю губернатора Вячеславу Телегину выявить лучшие региональные практики по борьбе с самовольно установленными рекламными конструкциями для использования в других территориях Кузбасса.

«Эта работа должна быть постоянной. Наружная реклама должна соответствовать определенным требованиям и нормативам, в том числе иметь современный вид – световую подсветку и другое», – подчеркнул С. Цивилев.

Например, в 2019 году в Ленинске-Кузнецком было выявлено 316 самовольно установленных рекламных конструкций, выдано 316 предписаний о демонтаже. В итоге демонтировано 315 конструкций, из них 163 – в добровольном порядке. Еще одна конструкция будет убрана до конца января 2020 года.

Андрей Мамаев сообщил, что в 2019 году в Прокопьевске на фасадах зданий и сооружений обнаружено 612 самовольно размещенных рекламных конструкций. В связи с этим специалисты выдали 308 предписаний о демонтаже. Из выявленных объектов 225 были демонтированы. За получением разрешения о размещении рекламы обратились восемь собственников. Как отметил глава Прокопьевска, в настоящее время ведутся переговоры с предпринимателями о демонтаже несанкционированных конструкций, замене на современные светодиодные, соответствующие нормативам.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.