Сегодня утром в час пик в Кемерове на мосту произошло крупное ДТП. По предварительной версии, которую озвучила пресс-служба ГИБДД, автомобиль Тойота, двигаясь в направлении левого берега, не справился с управлением и совершил столкновение с тремя машинами из попутных потоков. Затем авто вылетело на встречные ряды машин. Произошло новое столкновение ещё с тремя машинами.

В настоящее время на мосту образовалась большая пробка. Транспорт движется с минимальной скоростью. ГИБДД рекомендует жителям столицы выбирать по возможности альтернативные пути передвижения.

Причины аварии и степень вины участников столкновения уточняют. На месте работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.

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