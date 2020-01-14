Количество безработных, состоящих на учете в центрах занятости населения Кузбасса, по итогам прошлого года сократилось на 3 тыс. человек и по данным на конец декабря 2019 года составило 18,2 тыс. человек.

По информации департамента труда и занятости населения, уровень регистрируемой безработицы в Кузбассе снизился за год с 1,6 % до 1,4 %, что является одним из самых низких показателей по Сибирскому федеральному округу.

В прошлом году 47 тыс. кузбассовцев получили помощь при трудоустройстве в Центрах занятости населения, на бесплатное профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование направлено около 5,5 тыс. человек, что позволило им успешно трудоустроиться.

«Служба занятости реализует различные программы по трудоустройству и переобучению – это и ярмарки вакансий, и стажировка выпускников образовательных организаций, временное трудоустройство. Также кузбассовцам оказывается помощь в социальной адаптации, профессиональной ориентации, что в комплексе дает положительный эффект», — рассказал начальник департамента труда и занятости населения Алексей Гришин.

На сегодня в кузбасском банке вакансий службы занятости находится более 20 тыс. предложений от работодателей по трудоустройству, большая часть из них сосредоточена в сфере торговли, услуг, образования, здравоохранения, угольной промышленности.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.