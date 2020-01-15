До 20 января 2020 года администрация правительства Кузбасса совместно с Отделением Кемерово Сибирского ГУ Банка России и «Кузбасским государственным техническим университетом имени Т.Ф. Горбачева» проводит анкетный опрос в сфере финансового рынка в рамках программы повышения финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности населения.

По данным регионального управления по ценным бумагам и страховому рынку, социологическое исследование направлено на выявление уровня удовлетворенности населения деятельностью финансовых организаций, а также оценку доступности финансовых услуг. Организаторы исследования просят респондентов анонимно ответить на 11 вопросов анкеты.

«По итогам анализа результатов анонимного опроса мы сможем оценить, как жители региона оценивают доступность, качество финансовых услуг в Кузбассе, какие существуют барьеры при взаимодействии с банками и другими финансовыми организациями. Такая обратная связь позволит наиболее эффективно развивать рынок финансовых услуг в регионе в соответствии с запросами граждан», — отметила начальник управления Вера Гончарова.

Принять участие в опросе может любой житель регионе, заполнив онлайн-анкету на https://forms.gle/ikMPhMHsjfKAZ2XD7

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.