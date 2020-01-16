Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.3 ст. 30 ,п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство 2 лиц). По  версии следствия, в утреннее время 45-летний мужчина, вооружившись  ружьем, пришел на судебный участок мирового суда в городе Новокузнецке.  На входе его остановил пристав, в которого мужчина произвел  выстрел.

45-летний сотрудник получил ранение в живот. Свидетель  произошедшего нажал на тревожную кнопку. В это время злоумышленник  прошел в кабинет, где и произвел выстрел в 43-летнюю женщину, которая  находилась в суде в качестве свидетеля по рассматриваемому делу. После  чего подозреваемый был задержан приставами и сотрудниками Росгвардии. 

Потерпевшие госпитализированы. Судебный пристав в больнице от  полученного ранения скончался. На месте работают следователи  Следственного комитета, сотрудники полиции.

В настоящее время  проводится комплекс следственных действий, направленный на установление  всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении  обвинения задержанному по ст. убийство, в связи с наступлением смерти  потерпевшего, избрании в отношении него меры пресечения. Расследование  уголовного дела продолжается.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ по Кемеровской области – Кузбассу.