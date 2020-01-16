Лишь суд и назначенный штраф заставили предприятие реконструировать очистные сооружения.

Проверка межрайонной природоохранной прокуратуры показала: птицефабрика осуществляла сброс загрязняющих веществ в реку Петрик. Не имея на то разрешения, предприятие сбрасывало азот аммония, нитриты, взвешенные вещества, железо и фенол. Концентрация этих веществ превышала предельно допустимую концентрацию. А это в свою очередь представляло угрозу причинения вреда здоровью и жизни горожан.

Суд рассмотрел материалы дела и обязал предприятие произвести реконструкцию очистных сооружений сточных и дренажных вод. Более того, руководство фабрики вынуждено было заплатить 50 тысяч рублей исполнительного сбора. Сейчас очистные сооружения приведены в порядок, об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».