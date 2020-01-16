Во всех субъектах РФ пройдет выборочное наблюдение. Проведет его Росстат.

Наблюдение организуется в целях получения официальной статистической информации, отражающей роль оплаты труда, доходов от самостоятельной занятости и от собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей, тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения, участие семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании, материальное и социальное обеспечение малоимущих семей и влияние мер социальной поддержки на уровень их благосостояния.

Наблюдение основано на выборочном опросе представителей разных групп и слоев населения. В Кузбассе опросу подлежат 936 домашних хозяйств в населенных пунктах области: в Анжеро-Судженске, Белове, Березовском, Гурьевске, Кемерове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Мариинске, Междуреченске, Мысках, Новокузнецке, Осинниках, Полысаеве, Прокопьевске, Тайге, Топках, Юрге, а также в пгт. Новый Городок, пгт Спасск, пгт Тяжинский, в поселке Металлплощадка (Кемеровский район), селе Мохово (Беловский район), селе Красное (Ленинск-Кузнецкий район), поселке Дубровка (Яшкинский район), поселке Елань (Новокузнецкий район), поселке Малиновка (город Калтан), селе Малопесчанка (Мариинский район), поселке Маяковка (Прокопьевский район), селе Титово (Промышленновский район).

Опрос проводит интервьюер, который со слов респондента заполняет форму федерального статистического наблюдения. Кемеровостат гарантирует неразглашение полученных от респондентов сведений. Полученная в ходе наблюдения информация будет использоваться исключительно для получения сводных статистических данных.

Телефоны представителей Кемеровостата по вопросам проведения наблюдения: 8(384-2) 77-83-00, доб. 2237, 2242, 2251.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.