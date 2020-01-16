В Кузбассе возле входа в поликлинику сторож обнаружил новорожденного ребенка. Его в 6 утра к дверям больницы принес мужчина, личность которого устанавливают полицейские.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в четверг, 16 января, в полицию Юрги обратился сторож одного из медицинских учреждений города. Он рассказал, что возле входа он нашел лежащего на земле младенца.

На записи видеонаблюдение видно, что ранним утром, когда на улице было темно, мужчина подошел к поликлинике, оставил ребенка возле входа и убежал. Сейчас полицейские разыскивают мать новорожденной девочки, а также человека, подбросившего младенца.

Ребенка сразу же поместили в родильное отделение. Она находится под присмотром врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

– Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Теперь виновным грозит до одного года лишения свободы, – сообщили в ведомстве.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, правоохранители просят сообщить об этом в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» по телефону 8-(38451)-6-66-21 или по номеру «02».

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».