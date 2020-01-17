По поручению губернатора Сергея Цивилева в прошлом году был проведен мониторинг неиспользуемых земельных ресурсов (202,7 тыс. га). В результате определены земельные участки, наиболее пригодные для введения в оборот. Такой земли в регионе — около 80 тыс. га.

«В Кузбассе с каждого сельскохозяйственного гектара должен быть результат в виде сельхозпродукции. Мы должны разработать критерии и оценивать экономический эффект от использования земель для каждого района и для региона в целом. Сельское хозяйство Кузбасса должно выйти на новый уровень, стать эффективной отраслью», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Параллельно мониторингу были проведены контрольные мероприятия — за нарушения и нецелевое использование земель сельхозназначения за 2019 год были привлечены к ответственности 216 физических и юридических лиц на общую сумму 28 млн 241 тыс. рублей, из которых 23 млн 718 тыс. рублей уже взыскано.

Кроме того, для сокращения площади неиспользуемых сельскохозяйственных земель, увеличения продуктивности сельскохозяйственных угодий в Кузбассе действует программа субсидирования затрат сельхозпредприятий на освоение брошенных земель. На выполнение данной программы в 2019 году направлены средства областного бюджета в размере 5,1 млн рублей.

В результате комплекса принятых мер за 2019 год введено в оборот 12,6 тыс. га в 14 из 17 районов Кузбасса, из них с государственной поддержкой 2,9 тыс. га.

«За счет ввода новых сельхозугодий мы увеличим посевные площади в 2020 году на 10 тыс. гектаров. Таким образом, весной мы засеем 869,3 тыс. гектаров. Освоенные земли будут использованы под посев зерновых культур», — отметил губернатор.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.