Состояние 43-летней женщины, которая получила тяжелые ранения в результате стрельбы в здании мирового суда Новокузнецка в четверг, стабилизировалось. Она пришла в сознание, ее перевели из реанимации в отделение, сообщили в пятницу в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

“Пострадавшая пришла в себя, ее перевели из реанимации. [Вчера] она была в тяжелом состоянии, сейчас оно улучшилось, в целом состояние стабильное, ближе к средней степени [тяжести]”, – сказали в пресс-службе.

Следствие предварительно установило, что 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд и выстрелил в пристава, после чего прошел в кабинет, где выстрелил в 43-летнюю женщину-свидетеля. От полученных травм мужчина умер, женщину прооперировали, огнестрельная дробь попала ей в лицо и плечи. По заключению медиков, ей удалось сохранить зрение.

Злоумышленника задержали судебные приставы и сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело, из центрального аппарата СК в Новокузнецк направили криминалистов.

По информации агентства ТАСС.