Профессиональное мастерство кузбасских медиков оценили на всероссийском конкурсе. Победителем признана рентгенолог-лаборант прокопьевской травмбольницы Елизавета Яковлева.

Помогали готовиться к конкурсу среди рентгенологов-лаборантов Елизавете режиссёры, актеры, сценаристы и операторы – коллеги-медики. Профессия обязывает уметь находить идеальную точку съёмки и подходящую проекцию.

В отделении лучевой диагностики прокопьевской травмбольницы Елизавета Яковлева работает с 2007 года. За это время на смену аналоговым плёночным аппаратам пришли цифровые. Снимок в реальном времени транслируется на монитор лаборанта. Без задержек его получает и доктор.

На конкурс свои материалы прислали больше 60 специалистов из 14 регионов России. Прокопчанка – в числе победителей. Итоги были оглашены во время онлайн трансляции.

Новое оборудование, которое поступает в Кузбасские больницы и поликлиники, – важная составляющая, которая помогает оказывать помощь пациентам на современном уровне, а кузбасским медикам – добиваться блестящих побед на Всероссийском уровне. Так, в 2019 году на развитие системы здравоохранения Кузбасса было направлено свыше 57 млрд рублей. Это на 22% больше, чем в 2018 году.