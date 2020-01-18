Сегодня утром губернатор Кузбасса провел видеоселектор с главами всех территорий, руководителями ГИБДД, МЧС, дорожных служб. Как сообщил Сергей Цивилев в своем аккаунте в Инстаграм, каждый глава доложил, как обеспечена уборка снега, какие есть проблемы, как их будут решать.

Глава региона потребовал держать на контроле обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта и автомобилей экстренных служб, а в Таштагольском и Междуреченском районах – усилить контроль за состоянием лавиноопасных участков. В некоторых районах проезд по дорогам ограничен по причине плохой видимости, там дежурят экипажи ГИБДД.

«На борьбу со снегом брошены все силы, на дороги вышла и техника промышленных предприятий региона. Всего задействовано 1800 единиц техники и 3500 дорожных рабочих», – сообщил губернатор.

Кроме того, Сергей Цивилев обратился к автомобилистам: «По возможности откажитесь от поездок на время непогоды, не подвергайте опасности жизнь и здоровье своё и своих близких».