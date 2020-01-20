В ночь с 19 на 20 января в Гурьевской районе произошло ДТП.

Очевидцы поделились фотографиями, которые были сделаны на месте происшествия. Камера зафиксировала лежащий на боку автобус. Как оказалось, в тот момент, когда оно произошло, в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Один из тех, кто в тот момент был автобусе, отметил, что водитель ехал очень быстро, а когда автобус опрокинулся, “вся жизнь пролетела перед глазами”.

Инцидент произошел в 02.20 на 26-ом километре маршрута Белово-Гурьевск-Салаир неподалеку от села Раздольное.

– Водитель автобуса King Long не выбрал безопасный скоростной режим, не учел погодные условия. В результате он съехал на обочину и допустил опрокидывание, – сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Никто из 12 пассажиров, которые находились в салоне автобуса в момент дорожно-транспортного происшествия, не пострадал.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».