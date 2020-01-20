Губернатор Сергей Цивилев вручил ветерану труда Петру Ломову высокую областную награду за многолетний труд, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспорта Кузбасса, активную жизненную позицию и в связи с юбилеем со дня рождения (80 лет).

Петр Петрович Ломов – ветеран труда, Почетный железнодорожник, член совета ветеранов Западно-Сибирской железной дороги по Кузбассу. Более 26 лет посвятил работе на железной дороге. Общий трудовой стаж – 41 год.

Петр Петрович начал свой трудовой путь с должности подземного машиниста на шахте имени 7 ноября в Ленинске-Кузнецком. Потом окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли, около 15 лет трудился в сфере торговли. В 1979 году приступил к работе в должности начальника службы рабочего снабжения Кемеровской железной дороги. Петр Петрович активно занимался созданием и развитием сельских подсобных хозяйств железнодорожных предприятий, открытием цехов, столовых на крупных железнодорожных узлах-станциях. При участии Петра Петровича впервые на всей сети железных дорог страны были организованы пункты горячего питания на линейных станциях в существующих магазинах.

Петр Петрович продолжал трудиться до 2003 года. Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, он ведет активную общественную деятельность в совете ветеранов Западно-Сибирской железной дороги по Кузбассу и в ветеранской организации Заводского района Кемерова. Он участвовал в организации мероприятий к 100-летию областной столицы. Неоднократно был отмечен ведомственными и областными наградами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.