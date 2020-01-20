В Кузбасском технопарке прошла вторая встреча губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с предпринимателями «Открытый диалог». Около 150 предпринимателей из городов и районов пришли на встречу, чтобы задать свои вопросы главе региона.

Как отметил в начале встречи Сергей Цивилев, среди задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, — обеспечение устойчивого роста и сбережение численности населения страны. Ключевые показатели демографии напрямую зависят от стабильности экономики и рынка труда. Губернатор выразил надежду на то, что кузбасские бизнесмены смогут и впредь обеспечивать рабочие места жителям области, а также повышать качество товаров и услуг.

Большая часть вопросов предпринимателей касалась взаимодействия бизнеса с муниципальными органами власти, административного давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов, а также работы многофункциональных центров. Несколько вопросов было посвящено системе государственных закупок, в которой активно участвуют представители малого и среднего предпринимательства региона.

Не остались без внимания темы социального предпринимательства, фермерства, нестационарной торговли, взаимодействия местных товаропроизводителей с крупными федеральными сетями. Губернатор сообщил, что с одной из них в настоящее время заключен договор на строительство логистического центра, в нем обязательным пунктом прописан прием продукции кузбасских производителей.

По итогам встречи было решено продолжить деятельность рабочих групп, где предприниматели, представители органов власти, институтов поддержки бизнеса, контрольно-надзорных органов оперативно рассматривают и решают конкретные проблемы, возникающие у бизнеса. Также назначен ряд личных встреч бизнесменов с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кемеровской области.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.