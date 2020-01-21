Вечером 20 января в Киселевске произошла трагедия. При пожаре погибли 3 человека, среди них – ребенок.

О том, что горит частный жилой дом в переулке Хабаровском, очевидцы сообщили в МЧС в 22:50. На место ЧП выехали 3 единицы техники и 14 человек. К моменту, когда первое подразделение прибыло на место ЧП, бревенчатый дом уже полыхал: горели стены и крыша.

– В результате пожара обрушилась обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи, сгорела пристроенная к дому веранда, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Общая площадь пожара составила 56 квадратных метров. Предварительная причина пожара устанавливается.

Справиться с огнем пожарным удалось лишь в 23:55.

МЧС не сообщает о погибших, однако стало известно, что в огне погибли 3 человека, один из которых – ребенок. Также пострадал 15-летний подросток: его доставили в больницу.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».