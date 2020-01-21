Жители региона продолжают называть детей по-старославянски, а распространенные в СССР имена становятся редкими.

По статистике областного Управления ЗАГС (ведется с 2009 года), самым популярным в Кузбассе мужским именем для новорожденного на протяжении девяти лет подряд остается Артём. В 2019 году у нас так назвали 726 мальчиков. На втором месте с таким же постоянством находится имя Александр (569), которое только в 2009 году было самым популярным именем в Кузбассе. Замыкает тройку лидеров Дмитрий (479). Далее в топ-10 популярных мужских имен вошли Михаил (475), Иван (455), Матвей (454), Максим (417), Роман (384), Кирилл (367) и Тимофей (346).

Девочек в ушедшем году, как и в целом за последние 10 лет, чаще всего называли Викторией (509 регистраций). На втором месте – лидер 2018 года Софья (487). Другими распространенными женскими именами стали Алиса (440), Анна (424), Полина (391), Мария (384), Ева (363), Варвара (357), Дарья (356) и Милана (343).

Среди редких в 2019 году (1-5 регистраций), как и прежде, есть имена старославянского и древнегреческого происхождения. Например, зарегистрировано по одному Радиславу, Ратибору, Нектарию, Ерофею, Елизару, Аристарху, Святополку, Потапу, Терентию, Каллистрату, Фоме. По три – Луки, Харитона и Емельяна. Редким стало и традиционное в советское время имя Валентин – так назвали всего пять мальчиков.

Эксклюзивность приобретают женские имена Раиса (четыре регистрации), Инна, Алла (по три), Инесса, Инга (по две) и Лариса (одна). Наряду с этим девочек по-прежнему в единичных случаях называют библейскими, славянскими и античными именами: Вирасавия, Лукерья, Ариадна, Анисия, Аглая, Венера, Евдокия.

Нынче редкое женское имя – Лея, еще недавно по классификации управления относилось к необычным. Так в Кузбассе в 2019 году назвали трех девочек против одной в 2018-м. Кстати, имя принцессы из «Звездных войн» – предположительно древнееврейского происхождения и переводится как «антилопа» или «голубоглазая». А вот имя Паризода – так назвали одну девочку – пришло из тюркской языковой группы и означает «дочь феи», «волшебная принцесса».

Аристократизмом и имперскими амбициями веет и от необычных женских имен-2019: Вселена, Властелина, Княгиня. Среди мужских примечательны имена, полностью совпадающие по написанию и звучанию с топонимами: Урал и Север. У первого тюркские корни, второе от латинского severus – «суровый». К необычным отнесли и двойные имена: Кара-Мария, Муслима-Виктория. Любопытно с точки зрения современной лингвистики имя с буквой ять: Светогоръ.

Кроме того, в разряд экзотических попали сокращенно-ласкательные (Ариша, Алекса, Леся, Макс, Влад, Марго) и распространенные на Западе (Еванжелина, Сэм) имена. Одну девочку назвали Мадонной (Богоматерь у католиков и известная певица).

В целом в 2019 году кузбассовцы чаще давали детям редкие имена, особенно – девочкам.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».