Приказ о соответствии Новокузнецкого индустриального парка и его управляющей компании требованиям для применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности был подписан министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым 14 января 2020 года.

Включение в реестр Минпромторга России дает право индустриальному парку претендовать на получение госсубсидии на возмещение затрат по созданию, модернизации, реконструкции объектов инфраструктуры парка.

«Индустриальный парк — это площадка, уже обеспеченная всей необходимой инженерной инфраструктурой, инвестору не надо будет думать о подведении необходимых коммуникаций, что часто отнимает много времени и сил при реализации нового проекта. Наличие в регионе подготовленных промышленных площадок позволит заметно сократить сроки запуска новых производств. Конечно, мы рассчитываем и на дополнительные налоговые поступления в бюджет от резидентов парка, и на социальный эффект. Чем больше новых предприятий в регионе, тем больше рабочих мест и шире возможности для профессиональной самореализации кузбассовцев», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Инвестиционный проект по развитию Новокузнецкого индустриального парка был одобрен Советом по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса и рекомендован к реализации на территории области. Кроме того, парк прошел добровольную сертификацию на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требования» и был включен в реестр действующих индустриальных парков Системы добровольной сертификации Ассоциации индустриальных парков.

Индустриальный парк имеет выгодное логистическое расположение в северо-западной части города Новокузнецка на территории промышленной зоны площадью 21 гектар. Производственные помещения занимают 85 тыс. кв. метров, офисные – 8,5 тыс. кв. метров. Площадь открытых площадок для реализации складского хозяйства составляет 37 тыс. кв. метров.

Уже сегодня на территории парка размещены 12 предприятий, из них 5 резидентов. Преимущественно это производства промышленной продукции машиностроения и готовых металлических изделий. Согласно бизнес-плану, в 2020 году будут капитально отремонтированы здания производственного и административно-бытового назначения.

В 2020 году резиденты парка планируют создать порядка 160 новых рабочих мест и увеличить налоговые отчисления в 2 раза.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.