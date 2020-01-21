Ежегодный старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в этом году пройдет 8 февраля.

В Кузбассе в мероприятии примут участие более 11 тыс. спортсменов и любителей зимних видов спорта.

Центральный старт пройдет в Сосновом бору Кемерова (ул. Волкова, 45, МБФСУ «СШОР №3»). В массовой лыжной гонке «Лыжня России» примут участие заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр 1988 года в ходьбе на 50 км Вячеслав Иваненко, а также заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике, марафонец Яков Толстиков.

Старты запланированы для почетных гостей на 1000 метров, на дистанции 5 и 10 км, также пройдет массовый старт на 1000 метров. Кроме того, среди всех участников определят победителей в номинациях «Самый юный участник», «Самый опытный участник» и «Самая спортивная семья».

Принять участие в соревнованиях может любой желающий, подавший заявку на участие и предоставивший в комиссию по допуску участников паспорт или свидетельство о рождении, договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, справку о допуске врача на участие в соревнованиях по лыжным гонкам (заверенную медицинским учреждением).

С 3 по 7 февраля в Кемерове будет работать комиссия по допуску участников к соревнованиям. Начало работы комиссии в 9:30 (ул. Тухачевского, 19). 8 февраля комиссия будет работать с 8:30 до 11:00 (ул. Волкова, 45, МБФСУ «СШОР № 3»).

ДЛЯ СПРАВКИ. «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. В 2020 году в рамках мероприятия 73 субъекта Российской Федерации выразили готовность организовать лыжные старты на своей территории.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.