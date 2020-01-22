В Кузбассе за минувшую неделю за медицинской помощью по поводу острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ) обратились 10 890 человек. Как сообщают специалисты Роспотребнадзора, это ниже величины эпидемиологического порога на 5,2%: сейчас показатель заболеваемости ОРВИ составляет 40,7.

В ведомстве также отметили, что за неделю 239 кузбассовцев были госпитализированы. 75 больных ОРВИ были лабораторно исследованы и у 29 человек была установлена этимология болезни: причиной ОРВИ стали негриппозные вирусы (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, бокавирусы).

В Кемерове же за это время было зафиксировано 2 869 случаев ОРВИ, что на 11,7% ниже эпидемиологического порога.

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области ситуация по заболеваемости ОРВИ отслеживается в ежедневном режиме. Все образовательные, медицинские, оздоровительные организации работают в обычном режиме. В больницах и аптеках создан запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, масок.