В Новокузнецке сотрудники МЧС спасли 17 человек во время пожара в многоквартирном доме. Сигнал о возгорании в 10-этажном доме на проспекте Строителей поступил в дежурную часть в 00:13.

«Ещё до прибытия первого подразделения самостоятельно эвакуировались 4 человека. На момент прибытия сотрудников МЧС в подъезде наблюдалось плотное задымление. В результате были спасены хозяин квартиры, где произошло возгорание, и 16 человек, проживающих на верхних этажах», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован в 00:37. В результате возгорания обгорела мебель на кухне, бытовая техника и вещи. Предварительная причина возгорания, по мнению специалистов, — неосторожность при курении.

Всего на месте работали 26 человек и 7 единиц техники.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».